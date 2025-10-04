FUSHIGI | la collana di saggi pop di Moscabianca Edizioni

Il giapponese la parola fushigi?????significa misterioso, strano, inspiegabile, ma anche meraviglioso o straordinario: è una parola che esprime sia la stranezza di qualcosa di inspiegabile, sia la meraviglia che questo può evocare. Moscabianca Edizioni propone una collana di saggi pop che porta proprio questo nome, dedicata alle serie manga e anime che più hanno segnato il nostro immaginario, e che attualmente comprende quattro saggi, le cui copertine sono illustrate dal fumettista Simone Pace. IL PIÙ FORTE DEL MONDO. La filosofia di Dragon Ball di Claudio Kulesko. Goku, il protagonista del celeberrimo Dragon Ball, passa dall’essere un bambino che vive isolato sulle montagne, a diventare il difensore dell’intero universo, con rimandi al Superman delle origini fino all’ascesa cosmo-teologica degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

