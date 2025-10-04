Furto in casa poi arrivano i carabinieri e i ladri scappano per i campi | refurtiva recuperata

Attimi concitati ieri mattina quando, tramite il 112, alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Orvieto è arrivata la segnalazione di due persone sospette che si erano introdotta in un’abitazione nella zona di Sferracavallo.Una pattuglia dell’Arma è arrivata in pochi minuti sul posto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: furto - casa

Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte

Member di 90 day fiancé in ospedale dopo un furto a casa

Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo

#gianni bismark, furto in casa del rapper a Roma: rubati gioielli e orologi. I ladri "avvisati" da un storia su Instagram - X Vai su X

Finto furto in casa: quali reati e rischi si corrono? Analisi dei rischi legati alla simulazione di furto in casa. Scopri i reati configurabili... - facebook.com Vai su Facebook

Levane, tentano un furto in un’abitazione, arrivano i carabinieri e fuggono. L’inseguimento fino al casello A1 - Un vicino si insospettisce e chiama i carabinieri che arrivano sul posto e sbarrano la strada alla macchina con a bordo ... Segnala valdarnopost.it

Furto, inseguimento e schianto: due minorenni in carcere - Refurtiva recuperata e metà della gang incastrata: gli altri due, sempre minori, sono riusciti a fuggire nei campi e far perdere le proprie tracce ... Scrive laprovinciacr.it