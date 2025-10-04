Furto in casa del consigliere Cuscito | Un atto intimidatorio verso di me
Potrebbe sembrare uno dei tanti furti in appartamento che colpiscono il Chianti e tutta Italia. Se ad essere preso di mira non fosse stato Vito Andrea Cuscito consigliere comunale di opposizione a Greve. "Il furto è un messaggio intimidatorio nei miei confronti, per quello che faccio contro gli atti criminosi e per la mia battaglia contro la droga e lo spaccio. Sicuramente è gente della zona che mi conosce. Ma è cascata male, se pensavamo di intimorirmi hanno sbagliato". L’episodio è avvenuto martedì scorso, verso le 20. "Ero assente perché in consiglio comunale. Se ne è accorta mia moglie quando la sera è tornata a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: furto - casa
