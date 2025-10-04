Furti e botte a coetanei | ragazzo bresciano di 16 anni finisce in comunità
Milano, 4 ottobre 2025 – Indagato per una serie di episodi di violenza e sopraffazione ai danni di suoi coetanei, un ragazzo di 16 anni è stato collocato in una comunità. Nella mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Stezzano, in provincia di Bergamo, hanno dato esecuzione alla misura cautelare nei confronti del giovane, residente nel Bresciano. Brescia, la strage della famiglia Cottarelli e il ricordo di Luca massacrato a 17 anni: “Vittima innocente di crimini mafiosi” Le indagini. Le indagini hanno permesso di ricostruire due episodi particolarmente gravi compiuti dal giovane e di fornire all'autorità giudiziaria gli elementi indiziari necessari all'emissione della misura cautelare: l'8 marzo scorso il ragazzo aveva colpito un coetaneo alla testa con una bottiglia, sottraendogli le chiavi di casa e pretendendo del denaro per restituirle, mentre il 12 aprile aveva strappato con violenza diversi capi di abbigliamento ad alcuni ragazzini minorenni, riprendendo inoltre due delle vittime e diffondendo poi il video sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: furti - botte
Siracusa Press. . Siracusa, intervista all'assessore Andrea Firenze: "Fine dell'emergenza furti, ora la svolta energetica" #illuminazionepubblica #luce #siracusa Link all'articolo: https://siracusapress.it/attualita/siracusa-cronaca/siracusa-obiettivo-luce-lassesso - facebook.com Vai su Facebook
Botte, morsi e minacce col coltello all'ex fidanzata, giovane fermato nella notte - L'incontro casuale in zona pub, poi la notte da incubo in casa di lui. Da latinaoggi.eu
Pubblica su siti porno foto rubate da Instagram, 23enne indagato. Le vittime sono sue amiche coetanee - Confrontando followers e amicizie in comune le vittime sono riuscite a risalire all'artefice del furto d'immagine. Si legge su ilmessaggero.it