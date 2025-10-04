Furti e botte a coetanei | ragazzo bresciano di 16 anni finisce in comunità

Milano, 4 ottobre 2025 – Indagato per una serie di episodi di violenza e sopraffazione ai danni di suoi coetanei, un ragazzo di 16 anni è stato collocato in una comunità. Nella mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Stezzano, in provincia di Bergamo, hanno dato esecuzione alla misura cautelare nei confronti del giovane, residente nel Bresciano. Brescia, la strage della famiglia Cottarelli e il ricordo di Luca massacrato a 17 anni: “Vittima innocente di crimini mafiosi” Le indagini. Le indagini hanno permesso di ricostruire due episodi particolarmente gravi compiuti dal giovane e di fornire all'autorità giudiziaria gli elementi indiziari necessari all'emissione della misura cautelare: l'8 marzo scorso il ragazzo aveva colpito un coetaneo alla testa con una bottiglia, sottraendogli le chiavi di casa e pretendendo del denaro per restituirle, mentre il 12 aprile aveva strappato con violenza diversi capi di abbigliamento ad alcuni ragazzini minorenni, riprendendo inoltre due delle vittime e diffondendo poi il video sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

