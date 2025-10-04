Furia in ambulatorio paziente sferra un pugno al medico | vendetta in tribunale

Una 21enne sferra un pugno al medico e urla “sporco macaco”. Nonostante la mediazione, il dottore la trascina in tribunale Una lite in ambulatorio si è trasformata in un dramma giudiziario senza precedenti, con il medico che, nonostante le scuse e la mediazione avviata, ha voluto la vendetta in aula. Protagonista è KS, una donna di 21 anni di Tielt, condannata a quattro mesi di carcere con sospensione condizionale per aver aggredito un medico ad Aalter. – Cityrumors.it La sua furia, alimentata dalla convinzione di non essere stata curata adeguatamente, è sfociata in un’aggressione fisica e in un insulto razzista che ha fatto tremare le fondamenta dell’etica professionale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Furia in ambulatorio, paziente sferra un pugno al medico: vendetta in tribunale

In questa notizia si parla di: furia - ambulatorio

La prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 i giudici hanno fatto le loro scelte: Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia hanno usato l'X Pass che proietta direttamente i concorrenti alla fase successiva. Ecco chi sono quelli passati al turno successivo ht - facebook.com Vai su Facebook

Esperienze Digitali. Ambulatorio di Follow up dei pazienti fragili e multipatologici al Ceccarini di Riccione - Il progetto “Ambulatorio di Follow up pazienti fragili e multipatologici” nasce dall’esigenza di mettere la multidisciplinarietà e l’innovazione organizzativo digitale al servizio dei più fragili allo ... Scrive quotidianosanita.it

Liposuzione fatale, una paziente esce allo scoperto: "Stavo per morire anch'io, avevo la febbre a 41" - Liposuzione fatale, spunta un'altra paziente: stessa clinica e stesso dottore: "Salva per miracolo" Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 anni, ecuadoriana di origine, residente a Genova, è morta ieri in ... Scrive affaritaliani.it