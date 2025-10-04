Furgone dei rifiuti si ribalta Tragedia sfiorata in via Volta
Un uomo di 38 anni è finito in codice giallo al San Gerardo di Monza, ma si è sfiorata la tragedia ieri mattina a Cogliate, dove un furgone dei rifiuti fuori controllo ha fatto un testa-coda, ha invaso la corsia e si è rovesciato finendo contro il muro di una casa. Il mezzo per la raccolta porta a porta è stato trovato dai soccorritori schiacciato addosso al muro con il muso rivolto nel senso opposto. I sacchetti dell’umido di cui era pieno il cassone sono stati sparsi sulla carreggiata. È successo ieri mattina poco dopo le 9.10. Un furgone della raccolta rifiuti che stava effettuando il servizio sulle strade di Cogliate per conto di Gelsia Ambiente si è ribaltato in via Volta, poco prima della rotatoria di via Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: furgone - rifiuti
Incidente a Uboldo, grave 71enne travolto da furgone dei rifiuti
Ardea, a bordo di un furgone carico di rifiuti senza autorizzazioni: due denunciati
Trasporto e smaltimento illecito di rifiuti: in due fermati con il furgone carico di materiale
CAMASTRA: SEQUESTRATO FURGONE E DEFERITO UN UOMO PER GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI I militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri Agrigento – con il supporto della Compagnia di Licata – hanno deferito in stato di libertà un 45enne di - facebook.com Vai su Facebook
"Sorpreso ad abbandonare rifiuti": 45enne denunciato e furgone sequestrato https://ift.tt/KlyhfeO - X Vai su X
Furgone dei rifiuti si ribalta. Tragedia sfiorata in via Volta - Un uomo di 38 anni è finito in codice giallo al San Gerardo di Monza, ma si è sfiorata la tragedia ieri mattina a Cogliate, dove un furgone dei rifiuti fuori controllo ha fatto un testa- Lo riporta ilgiorno.it
Cogliate, furgone dei rifiuti si ribalta, tragedia sfiorata sulla provinciale per Rovello Porro - Furgone dei rifiuti fuori controllo, invade la corsia, si ribalta e finisce contro un muro: tragedia sfiorata questa mattina a Cogliate. ilnotiziario.net scrive