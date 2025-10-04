furgone dei rifiuti si ribalta tragedia sfiorata in via volta

Un uomo di 38 anni è finito in codice giallo al San Gerardo di Monza, ma si è sfiorata la tragedia ieri mattina a Cogliate, dove un furgone dei rifiuti fuori controllo ha fatto un testa-coda, ha invaso la corsia e si è rovesciato finendo contro il muro di una casa. Il mezzo per la raccolta porta a porta è stato trovato dai soccorritori schiacciato addosso al muro con il muso rivolto nel senso opposto. I sacchetti dell’umido di cui era pieno il cassone sono stati sparsi sulla carreggiata. È successo ieri mattina poco dopo le 9.10. Un furgone della raccolta rifiuti che stava effettuando il servizio sulle strade di Cogliate per conto di Gelsia Ambiente si è ribaltato in via Volta, poco prima della rotatoria di via Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

