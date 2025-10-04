fuori dai locali in centro il ritorno dei sorveglianti

Tornano in centro città da oggi al 31 dicembre gli street tutor, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Un’azione consolidata e apprezzata dagli esercenti e dai frequentatori della ‘ movida ’, che mira a garantire sicurezza e supporto nelle serate del fine settimana, specie nelle aree centrali più frequentate. Un servizio di prossimità e prevenzione. "Questo servizio – commenta l’assessore alla sicurezza e alla legalità Luca Ferrini – viene riproposto nella stessa ottica degli anni passati come integrazione e supporto all’attività della polizia locale e delle altre forze dell’ordine che presidiano il territorio comunale in a collaborazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

