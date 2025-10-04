Funerali di Stato per Lorenzo Nucheli e il Colonnello Mettini | l’ultimo saluto martedì

Si svolgeranno martedì 7 ottobre i funerali di Stato per Lorenzo Nucheli, il 19enne allievo pilota originario di Serrone, e per il Colonnello Simone Mettini, tragicamente scomparsi nel corso di un volo di addestramento nei cieli del Circeo.Le esequie solenni avranno luogo alle ore 10:30 presso la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

