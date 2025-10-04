Funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli il 7 ottobre addio ai militari morti nell'incidente aereo

Il 70° Stormo di Latina, sede dell’Aeronautica Militare il 7 ottobre ospiterà i funerali del colonnello Simone Mettini e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli. I due militari sono morti nell'incidente aereo a Sabaudia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

