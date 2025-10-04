Fulmini acquazzoni e raffiche di vento | prima domenica di ottobre con l' allerta meteo

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali, valido per tutta la giornata di domenica 5 ottobre, dalle ore 6 alle 23.59. L’allerta riguarda gran parte del territorio regionale, ad eccezione dell’Alta Irpinia, del Sannio e della zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fulmini - acquazzoni

Fulmini nel cielo sopra Trieste, durante il temporale di ieri sera (foto di Arezia Marchesi, che ringraziamo) - facebook.com Vai su Facebook

22/05/2025 - Comunicato stampa n. 89 - Protezione civile Campania: Allerta meteo gialla per temporali su settori Centro-Settentrionali, possibili raffiche di vento, grandine e ... - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali dalla mezzanotte ... Come scrive regione.campania.it

Bomba d'acqua, raffiche di vento e blackout: il maltempo sferza il Pesarese. Task force al lavoro - La tempesta all'ora di cena: poco prima delle 21 su Pesaro si è abbattuta una violenta bomba d'acqua accompagnato da forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si legge su corriereadriatico.it