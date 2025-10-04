Fulmini acquazzoni e raffiche di vento | prima domenica di ottobre con l' allerta meteo

Casertanews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali, valido per tutta la giornata di domenica 5 ottobre, dalle ore 6 alle 23.59. L’allerta riguarda gran parte del territorio regionale, ad eccezione dell’Alta Irpinia, del Sannio e della zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it

