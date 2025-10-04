Fulmini acquazzoni e raffiche di vento | prima domenica di ottobre con l' allerta meteo

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali, valido per tutta la giornata di domenica 5 ottobre, dalle ore 6 alle 23.59. L’allerta riguarda gran parte del territorio regionale, ad eccezione dell’Alta Irpinia, del Sannio e della zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Fulmini, acquazzoni e raffiche di vento: prima domenica di ottobre con l'allerta meteo

