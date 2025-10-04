Fuga di gas durante scavi e aria irrespirabile | evacuato un palazzo

Milanotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente durante alcuni lavori di scavo, la rottura di una tubatura e l'aria che in pochi istanti ha iniziato a essere “irrespirabile”, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi e l'evacuazione di un palazzoFuga di gas a Milano, nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. In via Zendrini (zona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuga - durante

Andrea Cavallari, dalla fuga in Spagna ai documenti falsi e l'arresto in hotel: cosa è emerso durante la caccia all'uomo

Fuga di gas in Brianza: maxi evacuazione per un guasto durante gli scavi

Andrea Cavallari, dalla fuga in Spagna ai documenti falsi e l'arresto in hotel: cosa è emerso durante la caccia all'uomo

fuga gas durante scaviRompono un tubo durante alcuni scavi: evacuati i residenti di un palazzo per una fuga di gas - Questa è avvenuta a causa di alcuni scavi, che hanno portato alla rottura di un tubo. Riporta fanpage.it

Fuga di gas durante scavi e aria "irrespirabile": evacuato un palazzo - L'intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia locale nel tardo pomeriggio di sabato 4 ottobre in via Zendrini. Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Gas Durante Scavi