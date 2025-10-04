Fuga di gas a Mercatale strade chiuse intervento dei pompieri

Mercatale (Firenze), 4 ottobre 2025 –  Fuga di gas stamani nel comune di Vinci. Alle 8 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, per una fuga di gas metano avvenuta in via Provinciale a Mercatale.  L'importante perdita di gas ha richiesto l'evacuazione precauzionale dell'area e il blocco del traffico. L'intervento dei vigili del fuoco e di Toscana Energia è in corso. La polizia municipale e i carabinieri hanno predisposto la chiusura delle strade nella zona del Bivio di Streda. La zona intorno alla perdita è stata evacuata. "La riparazione è particolarmente complessa - fanno sapere dal Comune - e richiede l'intervento dell'escavatore su un tratto importante della strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

