Friedkin atteso a Roma dopo l’ECA | summit a Trigoria su mercato e sponsor

Sololaroma.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dan Friedkin è pronto a tornare nella Capitale. Dopo la trasferta di Firenze, la squadra giallorossa potrebbe infatti ritrovare a Trigoria il presidente americano, che in settimana prenderà parte alla 32ª assemblea generale dell’ECA, l’associazione europea dei club di cui fa parte come membro del comitato esecutivo. A Ginevra, tra mercoledì e giovedì, i lavori dell’ECA prevedono nella prima giornata un confronto tra i presidenti sul futuro del calcio, mentre giovedì 9 si terrà la plenaria con all’ordine del giorno approvazione del budget, elezioni interne e discussioni sui calendari internazionali, tema da tempo al centro del dialogo con l’Uefa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

