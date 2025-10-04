Dan Friedkin è pronto a tornare nella Capitale. Dopo la trasferta di Firenze, la squadra giallorossa potrebbe infatti ritrovare a Trigoria il presidente americano, che in settimana prenderà parte alla 32ª assemblea generale dell’ECA, l’associazione europea dei club di cui fa parte come membro del comitato esecutivo. A Ginevra, tra mercoledì e giovedì, i lavori dell’ECA prevedono nella prima giornata un confronto tra i presidenti sul futuro del calcio, mentre giovedì 9 si terrà la plenaria con all’ordine del giorno approvazione del budget, elezioni interne e discussioni sui calendari internazionali, tema da tempo al centro del dialogo con l’Uefa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Friedkin atteso a Roma dopo l’ECA: summit a Trigoria su mercato e sponsor