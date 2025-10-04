Tempo di lettura: < 1 minuto Una richiesta urgente di intervento per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento “Stellantis” “Gianbattista Vico” di Pomigliano d’Arco. A presentarla, con una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e all ‘assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello, il consigliere regionale Fulvio Frezza (gruppo misto). Alla luce della “ grave incertezza e sofferenza dovuta, oltre che ad una sensibile riduzione dello. stipendio. anche alla preoccupazione di una eventuale perdita del proprio posto di lavoro a causa del verificarsi di periodi di forte calo produttivo dovuto alla diminuzione della domanda che il settore sta attraversando”, l’esponente della maggioranza regionale chiede ai rappresentanti del governo regionale “ di intervenire a favore dei lavoratori di Stellantis dello stabilimento di Pomigliano d’Arco attraverso finanziamenti mirati ad integrazione del loto reddito onde sostenere il percorso di formazione professionale necessario ed obbligatorio per la riqualificazione delle competenze idonee ad affrontare le transizioni e le trasformazioni che il settore sta vivendo dovute alle nuove ed imminenti tecnologie e sostenere anche tutto il tessuto economico e sociale del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Frezza: “La Regione intervenga per i lavoratori di Stellantis”