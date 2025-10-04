Freedom Flotilla verso Gaza | Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave
(Adnkronos) – Il viaggio verso Gaza della Freedom Flotilla "sta andando bene, siamo alla quinta giornata di navigazione. Abbiamo raggiunto le barche a vela della Thousand Madleens, che sono partite qualche giorno prima di noi da Catania, e adesso stiamo viaggiando tutti insieme. Proprio in questo momento un aereo delle forze di occupazione israeliane sta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: freedom - flotilla
Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video
Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza
È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition
Dieci piccole barche della Freedom Flotilla Coalition e della Thousand Madleens si trovano al largo di Creta - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla risorge, pronta a lanciare ancora la sfida per fermare il genocidio palestinese La “Freedom Flotilla Coalition” guidata dalla nave Conscience è partita dall’Italia con medici, infermieri e giornalisti per provare a dare assistenza medica a Gaza - X Vai su X
Freedom Flotilla, il live tracker della nuova spedizione per Gaza: imbarcazioni oltre l'isola di Creta - Dopo l'abbordaggio e l'arresto dei volontari della missione Global Sumud Flotilla, un nuovo gruppo (che era partito prima dello stop ... Lo riporta msn.com
Freedom Flotilla, la nuova spedizione per Gaza: a bordo 18 tonnellate di aiuti umanitari, giornalisti e medici Il live tracker - Dopo l'abbordaggio e l'arresto dei volontari della missione Global Sumud Flotilla, già dal 25 settembre, è in viaggio verso le ... Segnala msn.com