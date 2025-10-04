Frede Blaabjerg professore ad honorem dell’Università di Parma

Parmatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frede Blaabjerg sarà il prossimo professore ad honoremdell’Università di Parma: il titolo sarà conferito al grande studioso danese martedì 14 ottobre alle 11 nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Ateneo (via Università, 12).La cerimonia sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito web. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

