Frattesi Inter ci può essere una chance da titolare contro la Cremonese | il ballottaggio

Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. La sfida di stasera contro la Cremonese potrebbe rappresentare una grande opportunità per Davide Frattesi. Con l’incertezza riguardo alla presenza di Hakan Calhanoglu, Cristian Chivu potrebbe decidere di affidarsi all’ex centrocampista del Sassuolo nel cuore del centrocampo nerazzurro secondo La Gazzetta dello Sport. Il regista turco è in forte dubbio a causa di un infortunio subito contro lo Slavia Praga in Champions League, e se dovesse essere escluso dalla formazione titolare, Frattesi potrebbe giocare dal primo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sorpresa di formazione in casa Inter: secondo Sky Sport, avanzano le chances di titolarità per Frattesi Il centrocampista potrebbe partire dall'inizio contro la Cremonese per sostituire Calhanoglu, non al meglio dopo la Champions. L'ex Sassuolo agirebbe d
MEDIASET - Inter, Frattesi e Carlos Augusto verso il rinnovo https://ift.tt/QUoOTE3
Frattesi, esclusioni dolorose: nel 3-5-2 di Chivu non c'è spazio per lui - Chissà quante volte nelle ultime settimane questa domanda sarà passata nella testa di Davide Frattesi e chissà se il centrocampista romano in questi giorni la ... Come scrive tuttosport.com
L’Inter torna al successo | Ma per Frattesi riecco i mal di pancia. Stavolta l’addio è certo - Neanche con Chivu Frattesi riesce ad avere lo spazio che pensa di meritare. Come scrive interdipendenza.net