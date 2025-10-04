Frattesi esulta per la vittoria in Inter Cremonese e scherza coi tifosi | La prossima volta tiro promesso – FOTO

Inter News 24 Frattesi esulta per la vittoria in Inter Cremonese e scherza coi tifosi: «La prossima volta tiro, promesso». Il messaggio social del centrocampista. Al termine di Inter Cremonese, Davide Frattesi ha affidato al mondo dei social le sue emozioni per la vittoria ottenuta per 4 a 1 nel match del 6° turno di Serie A e per il suo ritorno in campo da titolare dopo parecchio tempo. Il centrocampista nerazzurro ringrazia i propri tifosi e ironizza su una occasione capitatagli sui piedi nella quale ha preferito cercare l’assist per Bonny (senza successo) invece che calciare in porta. L’ex Sassuolo è stato protagonista di una prova convincente, riuscendo a recuperare molti palloni nella fase di ri-aggressione chiesta da Cristian Chivu alla propria squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

