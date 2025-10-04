Fratoianni Avs in piazza a Roma | Risposta di Hamas? Primo passo verso la pace ma serve riconoscimento della Palestina
“Risposta di Hamas alla proposta di Trump? Primo passo verso la pace ma serve riconoscimento della Palestina”. Lo ha detto Nicola Fratoianni (Avs) in piazza a Roma per la manifestazione nazionale per Gaza. ”Questo governo – ha aggiunto- ha trascinato nel fango la dignità della Repubblica con l’ipocrisia e la complicità. Non sono stati capaci di fare nulla di significativo, hanno solo insultato questo popolo in piazza. Quando sento Tajani preoccuparsi dei cattivi maestri in parlamento, gli consiglierei di preoccuparsi dei cattivi governi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: fratoianni - piazza
Siamo pronti per l’ultimo grande appuntamento prima delle Elezioni Regionali Marche (28-29 settembre). Pesaro, Piazza Europa – Baia Flaminia Venerdì 26 settembre 2025 ? Ore 18.30 Con i nostri candidati e con: Nicola Fratoianni – Segretario Nazio - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Fratoianni al corteo: "Meloni si vergogni, le piazze le fanno paura" https://lopinionista.it/gaza-fratoianni-al-corteo-meloni-si-vergogni-le-piazze-le-fanno-paura-214679.html?_unique_id=68e13f1d13650… - X Vai su X
Gaza, Fratoianni al corteo: Meloni si vergogni, piazze le fanno paura - "Giorgia Meloni si dovrebbe vergognare, dovrebbe solo guardarle queste piazze che gli fanno paura. Segnala libero.it
Gaza, Fratoianni al corteo: “Meloni si vergogni, le piazze le fanno paura” - "Giorgia Meloni si dovrebbe vergognare, dovrebbe solo guardarle queste piazze che gli fanno paura. lopinionista.it scrive