Risposta di Hamas alla proposta di Trump? Primo passo verso la pace ma serve riconoscimento della Palestina”. Lo ha detto Nicola Fratoianni (Avs) in piazza a Roma per la manifestazione nazionale per Gaza. ”Questo governo – ha aggiunto- ha trascinato nel fango la dignità della Repubblica con l’ipocrisia e la complicità. Non sono stati capaci di fare nulla di significativo, hanno solo insultato questo popolo in piazza. Quando sento Tajani preoccuparsi dei cattivi maestri in parlamento, gli consiglierei di preoccuparsi dei cattivi governi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fratoianni (Avs) in piazza a Roma: "Risposta di Hamas? Primo passo verso la pace, ma serve riconoscimento della Palestina"

