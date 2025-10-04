Frassinetti | Basta con la cultura sbagliata in cui il figlio ha sempre ragione I genitori abbiano una mentalità più rispettosa dell’autorità educativa
In vista della celebrazione della Giornata mondiale degli insegnanti del 5 ottobre, Paola Frassinetti, sottosegretaria all'Istruzione e al merito, in un'intervista concessa a Nove Colonne, ha illustrato le principali misure adottate dall'esecutivo per valorizzare la figura dei docenti sul piano economico e dell'autorevolezza professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
