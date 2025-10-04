Frasi memorabili da ‘una battaglia dopo l’altra’

Il film One Battle After Another, diretto e scritto da Paul Thomas Anderson, si distingue per la sua ricezione critica positiva e per le sue performance di alto livello. Nonostante il buon riscontro di pubblico, con un debutto al botteghino di circa 22,4 milioni di dollari, il film presenta una sfida economica legata a un budget stimato tra i 130 e i 140 milioni di dollari. La strategia della Warner Bros. prevede la permanenza in sala durante tutto l’anno, puntando alla stagione dei premi, nella speranza di raggiungere il pareggio tra costi e ricavi, stimato tra i 200 e i 300 milioni. andamento commerciale e riconoscimenti critici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

