Frank felice di annunciare il gruppo leadership e loda Bentancur dopo l’estensione del contratto

2025-10-03 18:04:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il capo allenatore del Tottenham Thomas Frank ha nominato il suo gruppo di leadership dopo aver assunto in estate. Uno dei primi lavori di Dane è stato quello di nominare un nuovo capitano dopo che Heung-Min Son è partito a LAFC e si è stabilito con Cristian Romero. Ora, ha aggiunto alcune figure chiave al gruppo che lo circonda, tra cui Ben Davies, Micky Van de Ven, James Maddison e Guglielmo Vicario. Parlando prima del viaggio del club a Leeds questo fine settimana, ha detto: “Finalmente! Ragazzi mi hanno spinto, quindi ho dovuto prendere una decisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com