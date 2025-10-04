Nemmeno il tempo di iniziare ed è subito arrivato un rinvio. L’udienza preliminare che vede la stilista Elisabetta Franchi accusata di stalking ai danni di una sua ex consulente è infatti slittata al 22 ottobre, perché la difesa dell’imputata ieri ha presentato un’eccezione preliminare su cui ora dovrà pronunciarsi il giudice. Gli avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palmintieri hanno chiesto al gup Andrea Romito che venga sequestrato e analizzato il telefonino della persona offesa. Una richiesta già presentata a suo tempo alla Procura, ma che non era stata accolta. Ora i legali sono tornati alla carica ("una richiesta legittima – dicono – fondata sull’esigenza di verificare l’attendibilità del racconto" della vittima) e il giudice si è appunto riservato la decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franchi, rinviata l’udienza. È scontro sul telefonino