Cosa significa missione, cosa invece visione del futuro? A Zola Predosa le idee sono più limpide che mai e in seno alla Francesco Francia del presidente Andrea Venturelli la proposta è tanto semplice a parole quanto rivoluzionaria. Il club biancoblù guarda infatti al basket di domani come a un percorso graduale e dal basso, che non può certo smarcarsi da una struttura solida, dalle sinergie e dal fattore temporale. E così, per formare giovani atleti e atlete, il settore giovanile zolese, reduce dai recenti clamorosi successi degli U17 (campioni regionali Gold) e degli U19 (finalisti nazionali Gold), ha costruito una vera e propria rampa di lancio per tracciare la rotta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Francesco Francia Un laboratorio di futuro