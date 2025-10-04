Francesco Bagnaia non ci sta | Situazione tecnicamente inaccettabile è fuori dal mio controllo

Francesco Bagnaia è passato dalle stelle alle stalle nel giro di una sola settimana, non dando seguito al weekend perfetto di Motegi e sprofondando nelle retrovie a Mandalika. Pecco ha chiuso infatti addirittura in ultima posizione (tra i piloti giunti al traguardo) la Sprint del Gran Premio d'Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. " Una settimana fa ho fatto il Bezzecchi della situazione: pole position con record della pista e vittoria nella Sprint. Oggi, come ieri, mi ritrovo nella situazione di Misano prima del test. Vorrei proprio capire cos'è successo, onestamente.

francesco bagnaia sta situazioneXaus: “Vedo Bagnaia molto solo, mi aspetterei da Rossi un supporto più evidente” - Francesco Bagnaia ha iniziato il 2025 alle spalle dei fratelli Marquez vincendo ad Austin sfruttando la caduta di Marc Marquez, ma poi è progressivamente crollato non riuscendo più nemmeno a salire co ... Lo riporta formulapassion.it

francesco bagnaia sta situazioneBagnaia, ecco il piano per Mandalika: “Non voglio toccare niente sulla moto. -66 da Alex? Proverò a recuperare” - Reduce dal doppio successo di Motegi il centauro della Ducati cerca conferme in Indonesia e mette nel mirino il secondo posto in campionato ... Lo riporta formulapassion.it

