Francesco Bagnaia non ci sta | Situazione tecnicamente inaccettabile è fuori dal mio controllo

Francesco Bagnaia è passato dalle stelle alle stalle nel giro di una sola settimana, non dando seguito al weekend perfetto di Motegi e sprofondando nelle retrovie a Mandalika. Pecco ha chiuso infatti addirittura in ultima posizione (tra i piloti giunti al traguardo) la Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. “ Una settimana fa ho fatto il Bezzecchi della situazione: pole position con record della pista e vittoria nella Sprint. Oggi, come ieri, mi ritrovo nella situazione di Misano prima del test. Vorrei proprio capire cos’è successo, onestamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

