Francesca Fagnani convince Maria De Filippi | l’intervista evento a Belve potrebbe diventare realtà

Francesca Fagnani piazza il colpo De Filippi a Belve. Potrebbe essere l’intervista più attesa della televisione italiana. Secondo indiscrezioni raccolte da ambienti Rai e confermate da fonti vicine alla produzione, Francesca Fagnani sarebbe finalmente riuscita a ottenere il sì di Maria De Filippi per partecipare a una puntata della nuova edizione di Belve, in onda dal prossimo 28 ottobre su Rai 2. L’operazione, avvolta nel massimo riserbo, sarebbe frutto di un corteggiamento durato anni. La conduttrice di “Belve”, da tempo, non ha mai nascosto la sua ammirazione per la “Queen Mary” di Canale 5, indicandola pubblicamente come l’ospite che più desiderava avere di fronte alle sue telecamere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

