Francesca De André | Temevo che la condanna al mio ex non fosse confermata c'è squilibrio nel giudicare questi reati

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca De Andrè è stata ospite di Verissimo. Il suo ex è stato condannato, in via definitiva, a tre anni e tre mesi per maltrattamenti, una pena sulla quale la 35enne nutre anche una certa perplessità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - andr

francesca de andr233 temevoFrancesca De André: “Temevo che la condanna al mio ex non fosse confermata, c’è squilibrio nel giudicare questi reati” - Il suo ex è stato condannato, in via definitiva, a tre anni e tre mesi per maltrattamenti, una pena ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francesca De Andr233 Temevo