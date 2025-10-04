Francesca De Andrè racconta le violenze dell’ex | Mi picchiava coi guanti e mi gettava varichina addosso Ho cresciuto figli non miei

Milano – Francesca De André, nipote del celebre cantautore Fabrizio, domenica 4 ottobre ha riaperto il capitolo più doloroso della sua esistenza nello studio di Verissimo. A distanza di quasi dodici mesi dall’ultima apparizione nel salotto di Silvia Toffanin, quando era accompagnata dal fratello Filippo, la trentacinquenne genovese ma milanese d’adozione è tornata per parlare di rinascita ma anche per lanciare un grido d’allarme sul tema della violenza sulle donne. Un argomento che conosce sulla propria pelle, avendo vissuto quello che il programma ha definito un “amore tossico e pericoloso”. Al centro della conversazione, la sentenza del Tribunale di Lucca che ha condannato Giorgio Tambellini, suo ex compagno, a tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Francesca De Andrè racconta le violenze dell’ex: “Mi picchiava coi guanti e mi gettava varichina addosso. Ho cresciuto figli non miei”

