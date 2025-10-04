Francesca De André a Verissimo | ‘Lui libero tra 3 anni’ le violenze subite e perché non vuole avere figli

Notizieaudaci.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La condanna dell’ex compagno e il racconto choc a Verissimo. Francesca De André è tornata nello studio di Verissimo con il coraggio di chi non vuole più tacere. La nipote del grande cantautore Fabrizio De André ha raccontato a Silvia Toffanin gli sviluppi della battaglia legale contro l’ex compagno, Giorgio Tambellini, condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione dal Tribunale di Lucca per maltrattamenti e lesioni aggravate. È una sentenza definitiva, arrivata a un anno dall’apertura del processo. Ma per Francesca, quella pronuncia non è sinonimo di giustizia compiuta. «Provo ancora rabbia per la sentenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

francesca de andr233 a verissimo 8216lui libero tra 3 anni8217 le violenze subite e perch233 non vuole avere figli

© Notizieaudaci.it - Francesca De André a Verissimo: ‘Lui libero tra 3 anni’, le violenze subite e perché non vuole avere figli

In questa notizia si parla di: francesca - andr

francesca de andr233 verissimoFrancesca De Andrè: «Il mio ex sarà libero fra tre anni, ma il mio corpo porta i segni delle sue violenze. Non posso e non voglio avere figli» - Francesca De Andrè torna a Verissimo per raccontare gli aggiornamenti sulla battaglia legale contro l'ex compagno. msn.com scrive

francesca de andr233 verissimoFrancesca De André a Verissimo, confermata la condanna all’ex violento: “Capisco perché le donne hanno paura” - Quella di Francesca De André è una storia segnata da dolore e violenza: torna a parlarne nello studio di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca De Andr233 Verissimo