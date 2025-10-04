Francesca De André a Verissimo | ‘Lui libero tra 3 anni’ le violenze subite e perché non vuole avere figli

La condanna dell’ex compagno e il racconto choc a Verissimo. Francesca De André è tornata nello studio di Verissimo con il coraggio di chi non vuole più tacere. La nipote del grande cantautore Fabrizio De André ha raccontato a Silvia Toffanin gli sviluppi della battaglia legale contro l’ex compagno, Giorgio Tambellini, condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione dal Tribunale di Lucca per maltrattamenti e lesioni aggravate. È una sentenza definitiva, arrivata a un anno dall’apertura del processo. Ma per Francesca, quella pronuncia non è sinonimo di giustizia compiuta. «Provo ancora rabbia per la sentenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

