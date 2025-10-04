Francesca Albanese si racconta a La Confessione
Rai 3 e Peter Gomez tornano a raccogliere La Confessione di protagonisti della politica, dello spettacolo, della cultura e dello sport, come ogni sabato in access prime time alle 20.15. Gli ospiti di sabato 4 ottobre 2025. La prima ospite del direttore del sito del Fatto Quotidiano è Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che racconta come è nata la sua passione per i diritti umani che l’ha portata a orientare i suoi studi in questa direzione sin dagli anni universitari. A seguire, Alessio Boni ripercorre la sua carriera: dal piccolo paese sul lago d’Iseo, dove si sentiva ‘straniero’, fino all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La Confessione: stasera Peter Gomez ospita Francesca Albanese e Alessio Boni.
“Il sindaco di Reggio Emilia? Dovevo proteggerlo”. Il mea culpa di Francesca Albanese a La Confessione di Gomez - Da Hamas al piano di pace di Trump: nel programma in onda sabato 4 ottobre su Rai3, la Relatrice speciale Onu torna anche sulle contestazioni a Marco Massari ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it