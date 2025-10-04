Sabato 4 ottobre 2025, alle 20.15 in access prime time su Rai 3, torna La Confessione con Peter Gomez. Il format accoglie protagonisti della politica, della cultura e dello spettacolo per un racconto personale che intreccia biografia e attualità. Indice. La Confessione, anticipazioni 4 ottobre 2025: Ospite Francesca Albanese. Secondo ospite: Alessio Boni, ritratto d’attore. Formula e orari. FAQ La Confessione anticipazioni 4 ottobre 2025. La Confessione, anticipazioni 4 ottobre 2025: Ospite Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ripercorre la nascita della sua passione per i diritti umani: dagli anni universitari alle prime esperienze sul campo, fino alle sfide del ruolo internazionale che ricopre oggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Francesca Albanese si racconta a La Confessione: anticipazioni e ospiti del 4 ottobre 2025 con Peter Gomez