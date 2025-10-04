Francesca Albanese si racconta a La Confessione | anticipazioni e ospiti del 4 ottobre 2025 con Peter Gomez
Sabato 4 ottobre 2025, alle 20.15 in access prime time su Rai 3, torna La Confessione con Peter Gomez. Il format accoglie protagonisti della politica, della cultura e dello spettacolo per un racconto personale che intreccia biografia e attualità. Indice. La Confessione, anticipazioni 4 ottobre 2025: Ospite Francesca Albanese. Secondo ospite: Alessio Boni, ritratto d’attore. Formula e orari. FAQ La Confessione anticipazioni 4 ottobre 2025. La Confessione, anticipazioni 4 ottobre 2025: Ospite Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ripercorre la nascita della sua passione per i diritti umani: dagli anni universitari alle prime esperienze sul campo, fino alle sfide del ruolo internazionale che ricopre oggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Sinistra impazzita per Francesca Albanese: “Datele il Nobel per la pace”. FdI: inadeguata e indifendibile
Le sanzioni contro Francesca Albanese e un silenzio che pesa sul Quirinale
Francesca #Albanese: felice per gli ostaggi ma temo che il piano #Trump per #Gaza non succederà - X Vai su X
Francesca #Albanese: felice per gli ostaggi ma temo che il piano #Trump per #Gaza non succederà - facebook.com Vai su Facebook
La senatrice Susanna Donatella Campione si scaglia contro la giuria dello show di Rai 1. La concorrente: "Mi aspetto delle scuse" - La Confessione: stasera Peter Gomez ospita Francesca Albanese e Alessio Boni. Riporta davidemaggio.it
Francesca Albanese e Alessio Boni a “La Confessione” stasera su Rai 3 - 20 torna su Rai 3 “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a Francesca Albanese e Alessio Boni. Si legge su corrierenazionale.it