Fotografie del possibile | Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI

L’artista ha usato Midjourney per raccontare una storia mai esistita: “Il fotogiornalismo non sarà più lo stesso dice -, ma la fotografia troverà il modo di reinventarsi, come ha sempre fatto davanti alle rivoluzioni tecnologiche”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fotografie del possibile: Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI

In questa notizia si parla di: fotografie - possibile

Sul sito www.carabinieri.it è possibile consultare l’elenco degli oggetti rubati, rinvenuti dai Carabinieri e pronti per tornare in possesso dei legittimi proprietari. Un database completo di fotografie e descrizioni, costantemente aggiornato da tutti i reparti territorial - facebook.com Vai su Facebook

Fotografie del possibile: Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI - L’artista ha usato Midjourney per raccontare una storia mai esistita: “Il fotogiornalismo non sarà più lo stesso dice - Da repubblica.it

Ritorno al D-day - Phillip Toledano usa l’intelligenza artificiale per riflettere su storia, verità e memoria, immaginando le foto scomparse di Robert Capa in Normandia Soldati americani creati con l’intelligenza ... Riporta internazionale.it