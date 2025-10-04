Fotografie del possibile | Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista ha usato Midjourney per raccontare una storia mai esistita: “Il fotogiornalismo non sarà più lo stesso dice -, ma la fotografia troverà il modo di reinventarsi, come ha sempre fatto davanti alle rivoluzioni tecnologiche”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

fotografie del possibile phillip toledano riscrive il passato e cambia il presente con l8217ai

© Repubblica.it - Fotografie del possibile: Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI

In questa notizia si parla di: fotografie - possibile

fotografie possibile phillip toledanoFotografie del possibile: Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI - L’artista ha usato Midjourney per raccontare una storia mai esistita: “Il fotogiornalismo non sarà più lo stesso dice - Da repubblica.it

Ritorno al D-day - Phillip Toledano usa l’intelligenza artificiale per riflettere su storia, verità e memoria, immaginando le foto scomparse di Robert Capa in Normandia Soldati americani creati con l’intelligenza ... Riporta internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Fotografie Possibile Phillip Toledano