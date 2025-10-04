Fotografie del possibile | Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI

L’artista ha usato Midjourney per raccontare una storia mai esistita: “Il fotogiornalismo non sarà più lo stesso dice -, ma la fotografia troverà il modo di reinventarsi, come ha sempre fatto davanti alle rivoluzioni tecnologiche”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fotografie del possibile: Phillip Toledano riscrive il passato e cambia il presente con l’AI

Ritorno al D-day - Phillip Toledano usa l’intelligenza artificiale per riflettere su storia, verità e memoria, immaginando le foto scomparse di Robert Capa in Normandia Soldati americani creati con l’intelligenza ... Da internazionale.it