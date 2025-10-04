FOTOGALLERY Benevento Primavera l’Empoli espugna l’Avellola con un super Monaco

Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo Primavera 2, seconda sconfitta consecutiva per il Benevento superato all’Avellola 3-1 dal quotato Empoli, una delle squadre favorite alla promozione nel Primavera 1. Neanche il tempo di accomodarsi sulle tribune ed i toscani passano subito in vantaggio con Monaco che fa secco Suppa con un diagonale in area (assist di Busiello ). Il colpo subito non demoralizza il Benevento che prova a reagire ed in un paio di occasioni si fa vivo dalle parti di Versari ma in maniera troppo timida. Al 29?, poi, arriva il 2-0 degli ospiti sempre con Monaco, rete in parte mitigata 120 secondi più tardi dal 2-1 di Battista per i giallorossi dopo un assolo in area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

