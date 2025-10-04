FOTO Giovane perde il controllo della vettura in galleria | trasportata in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Una ragazza di 19 anni alla guida di una Fiat 500 mentre percorreva la Galleria Avellola, per cause in corso di accertamento, ne ha perso il controllo della vettura cheha sbandato ed ha chiuso la sua marcia contro il muro del tunnel. La giovane è stata trasportata in Ospedale per accertamenti. Disagi alla circolazione stradale con il pronto intervento sul posto della Polizia Municipale per effettuare i rilievi. L'articolo FOTO Giovane perde il controllo della vettura in galleria: trasportata in ospedale proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Giovane perde il controllo della vettura in galleria: trasportata in ospedale

In questa notizia si parla di: giovane - perde

