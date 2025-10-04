Forza la porta di un ristorante chiuso per ferie e ruba le mance | 30enne denunciato
Approfittato della temporanea chiusura di un ristorante della zona ha forzato la porta del retro riuscendo ad arraffare solo pochi euro in monete provocando ingenti danni ai serramenti.Dopo essere scappato è stato visto in strada da uno dei proprietari che lo ha riconosciuto dalle telecamere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
