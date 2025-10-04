Forza Italia ufficializza i candidati per le Regionali in provincia di Salerno | tutti i nomi

Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata di annunci a Salerno per Forza Italia, che ha ufficializzato la squadra dei candidati alle prossime elezioni regionali in Campania. L’appuntamento si è svolto nei saloni storici del Bar Moka, alla presenza del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello e del Vice Coordinatore Gianfranco Librandi. Nel corso della presentazione, Martusciello ha sottolineato l’importanza di una lista “ fortemente radicata sul territorio, capace di rappresentare la provincia di Salerno in tutte le sue espressioni, dalle aree urbane ai piccoli comuni”, rimarcando inoltre la volontà di Forza Italia di “ essere la vera sorpresa di queste elezioni regionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

