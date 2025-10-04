Forza Italia presentata la lista per le elezioni regionali | ecco i candidati

E' stata presentata questa mattina, all'interno della sala del Bar Moka, su Corso Vittorio Emanuele, la lista di candidati al consiglio regionale di Forza Italia della provincia di Salerno (potranno essere votati in tutti i comuni salernitani). Presenti, al tavolo dei relatori, il segretario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: forza - italia

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»

Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"

Salis, vince la linea di Forza Italia. Il Ppe voterà per la revoca dell'immunità https://iltempo.it/politica/2025/10/03/news/salis-vince-la-linea-di-forza-italia-il-ppe-votera-per-la-revoca-dell-immunita-a-salis-44392488/… via @IlTempo_official - X Vai su X

? Il 12 e 13 ottobre vota Bernardo Mennini con Forza Italia! Amici, le elezioni regionali toscane sono alle porte! Il nostro coordinatore provinciale e capolista Bernardo Mennini è pronto a portare la voce di Arezzo in Regione con idee concrete. Guarda il suo v - facebook.com Vai su Facebook

Forza Italia, Insieme e Pd: “mozione per l’adesione alla Carta Europea della Disabilità” - Il consigliere di Forza Italia Damiano De Simone, con il sostegno anche della lista civica Insieme e del Pd, ha presentato una mozione per chiedere al Comune di Siracusa di stipulare la convenzione co ... Riporta siracusaoggi.it

Zannini, da De Luca a Forza Italia: “Andiamo dove siamo sempre stati” - “Ho presentato la richiesta di iscrizione a Forza Italia e con me lo faranno, anzi lo stanno facendo consiglieri comunali, sindaci e semplici appassionati della politica che hanno ritrovato con ... Come scrive corriereirpinia.it