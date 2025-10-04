Forza Italia Giovani Avellino | Programma concreto e radici solide per il futuro dell’Irpinia

Avellinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 4 ottobre 2025 – Una conferenza stampa all’insegna dell’ascolto e della concretezza: Forza Italia Giovani Avellino ha presentato oggi le proprie proposte programmatiche, da consegnare al partito in vista della definizione del prossimo programma elettorale.All’incontro hanno preso parte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forza - italia

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»

Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"

forza italia giovani avellinoForza Italia Giovani Avellino: conferenza stampa domani sabato 4 ottobre - Si terrà sabato 4 ottobre, alle ore 10:30, presso la sede provinciale di Forza Italia Avellino, sita in Via Ferdinando Iannacone, 7, una conferenza stampa organizzata da Forza Italia Giovani Avellino. Riporta msn.com

Diritti, ambiente, migranti, fine vita: una nuova (giovane) destra s'avanza. Ed è azzurra - Ambiente, fine vita, diritti delle coppie omosessuali, integrazione dei migranti. Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia Giovani Avellino