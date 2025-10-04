La forza e la determinazione del gruppo, la spinta del pubblico e la voglia di lasciarsi alle spalle, almeno da un punto di vista fisico, un periodo particolarmente difficile. Out Lorenzo Benvenuti per tutta la stagione, indisponibili il lungodegente Simon Anumba e da qualche giorno anche Valerio Mazzola. E’ una Fortitudo ridotta ai minimi termini, con appena 2 lunghi, quella che si appresta a ospitare domani pomeriggio al PalaDozza, Cividale. "Ci attende un confronto impegnativo – sottolinea Matteo Imbrò intervistato a Canale 88 – conosco Pilastrini, mette i giovani in fiducia e li responsabilizza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo Imbrò: "Possiamo battere Cividale"