Forti raffiche di vento e onde sopra i 3 metri | scatta l' allerta ' arancione' in Romagna

In arrivo forti raffiche di vento e mareggiate. Scatta quindi l'allerta meteo in Romagna che sarà arancione per vento nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e gialla per mareggiate. L'allerta sarà attiva per la giornata di domani, domenica.Come si legge nel bollettino diffuso da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it