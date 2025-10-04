Forti raffiche di vento e onde sopra i 3 metri | scatta l' allerta ' arancione' in Romagna
In arrivo forti raffiche di vento e mareggiate. Scatta quindi l'allerta meteo in Romagna che sarà arancione per vento nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e gialla per mareggiate. L'allerta sarà attiva per la giornata di domani, domenica.Come si legge nel bollettino diffuso da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Allerta meteo domani, "forti temporali, grandinate e raffiche di vento" in 6 regioni: ecco dove e quando
Allerta meteo in sei regioni: forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Ecco dove, le previsioni
Temperature in calo a Messina: previste piogge e forti raffiche di vento
A causa delle avverse condizioni meteo e in particolare delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio, l'amministrazione comunale di Trani ha disposto la...
Maltempo, l'esperto di 3bmeteo: "grandinate e forti raffiche temporalesche". La mappa dei comuni a rischio
Meteo: Venti forti, burrasca imminente con raffiche fino a 90 km/h, i dettagli - Gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermato la formazione di un ciclone sulla Grecia (il vero centro motore di questo peggioramento simil-
