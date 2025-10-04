Forte esplosione e incendio ad Acate colpito un minimarket | arrestato il 29enne che ha piazzato l' ordigno

Arrestato a Vittoria un 29enne albanese per danneggiamento con esplosivo ai danni di un minimarket di Acate. Indagini in corso sulle motivazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

forte esplosione e incendio ad acate colpito un minimarket arrestato il 29enne che ha piazzato l ordigno

Forte esplosione e incendio ad Acate, colpito un minimarket: arrestato il 29enne che ha piazzato l'ordigno

forte esplosione incendio acateForte esplosione e incendio ad Acate, colpito un minimarket: arrestato il 29enne che ha piazzato l'ordigno - Arrestato a Vittoria un 29enne albanese per danneggiamento con esplosivo ai danni di un minimarket di Acate. Secondo virgilio.it

forte esplosione incendio acateAcate, esplosione al supermarket: arrestato 29enne albanese - Polizia arresta ad Acate un 29enne albanese per esplosione davanti al Bangladesh Minimarket, con danni e incendio all’ingresso ... Segnala ragusah24.it

