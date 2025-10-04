Formula1 Russell imprendibile a Singapore | è sua la pole

Roma, 4 ott. (askanews) – Colpo a sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore: George Russell conquista la pole position firmando un capolavoro in Q3 e stampando il nuovo record del tracciato di Marina Bay in 1’29?158. Per il pilota inglese della Mercedes è la settima pole in carriera, ottenuta al termine di una sessione tiratissima, dominata nel finale con due giri perfetti. Alle sue spalle Max Verstappen, nervoso dopo aver commesso un errore decisivo nell’ultimo tentativo, che gli è costato una pole sembrata a lungo alla sua portata. Terza posizione per Oscar Piastri, leader del Mondiale, mentre a sorprendere ancora è Kimi Antonelli, quarto con una prestazione di grande maturità al volante della seconda Mercedes. 🔗 Leggi su Ildenaro.it