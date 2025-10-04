Formula1 Russell imprendibile a Singapore | è sua la pole
Roma, 4 ott. (askanews) – Colpo a sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore: George Russell conquista la pole position firmando un capolavoro in Q3 e stampando il nuovo record del tracciato di Marina Bay in 1’29?158. Per il pilota inglese della Mercedes è la settima pole in carriera, ottenuta al termine di una sessione tiratissima, dominata nel finale con due giri perfetti. Alle sue spalle Max Verstappen, nervoso dopo aver commesso un errore decisivo nell’ultimo tentativo, che gli è costato una pole sembrata a lungo alla sua portata. Terza posizione per Oscar Piastri, leader del Mondiale, mentre a sorprendere ancora è Kimi Antonelli, quarto con una prestazione di grande maturità al volante della seconda Mercedes. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formula1 - russell
Formula1, Verstappen domina anche a Baku: Russell e Sainz podio
Ci sono sicuramente piste più fortunate per George Russell #F1 #Formula1 #GeorgeRussell #Russell #SingaporeGP #FuoriPista - facebook.com Vai su Facebook
Mercedes, Russell: "Non c'è nessuna notizia sul rinnovo, ma nulla di cui preoccuparsi" #SkyMotori #F1 #Formula1 #SingaporeGP #Russell #Mercedes - X Vai su X
Formula1, Russell imprendibile a Singapore: è sua la pole - (askanews) – Colpo a sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore: George Russell conquista la pole position firmando un capolavoro in Q3 e stampando il nuovo record del traccia ... Lo riporta msn.com
F1 | GP Singapore: Russell a sorpresa, sua la pole di Marina Bay! - Tutti aspettavano la lotta tra le McLaren e Verstappen, spunta dal nulla la Mercedes con un George Russell che si prende al GP Singapore la sua settima pole ... Come scrive thelastcorner.it