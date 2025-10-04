Formula 1 risultati qualifiche GP Singapore | Russell in pole a Marina Bay

La Formula 1 accende le luci di Marina Bay per le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2025. A conquistare la pole position è stato George Russell, autore di un giro straordinario che gli ha permesso di battere il record della pista. Il pilota Mercedes partirà davanti a tutti nel GP di domenica, seguito da Max Verstappen e Oscar Piastri, guarda tutti i risultati qualifiche GP Singapore. Indice. Qualifiche GP Singapore: Russell da record. Risultati qualifiche GP Singapore 2025. GP Singapore: la gara di domenica. Qualifiche GP Singapore: Russell da record. Russell ha centrato la sua settima pole in carriera (seconda in stagione), la prima a Singapore, eguagliando Jacques Laffite al 41° posto di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

