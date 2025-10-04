Formula 1 il futuro da scrivere Domenicali avvisa Imola | La storicità è un limite se non c’è lo sviluppo

Imola, 4 ottobre 2025 – “La storicità è un valore, ma può diventare un limite se non ci sono le condizioni di sviluppo”. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, continua a tenere in panchina la ‘sua’ Imola desiderosa di rientrare nel Circus. E ad alternare, come da adagio popolare, bastone e carota nei confronti della città nella quale è nato e cresciuto. “Imola è tornata in Formula 1 perché durante il periodo del Covid ha dato la propria disponibilità a far parte del calendario, mentre altri Paesi non erano in grado – è la premessa fatta da Domenicali ai microfoni del podcast ‘Passa dal Bsmt’ condotto da Gianluca Gazzoli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

