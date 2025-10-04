Formula 1 il futuro da scrivere Domenicali avvisa Imola | La storicità è un limite se non c’è lo sviluppo
Imola, 4 ottobre 2025 – “La storicità è un valore, ma può diventare un limite se non ci sono le condizioni di sviluppo”. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, continua a tenere in panchina la ‘sua’ Imola desiderosa di rientrare nel Circus. E ad alternare, come da adagio popolare, bastone e carota nei confronti della città nella quale è nato e cresciuto. “Imola è tornata in Formula 1 perché durante il periodo del Covid ha dato la propria disponibilità a far parte del calendario, mentre altri Paesi non erano in grado – è la premessa fatta da Domenicali ai microfoni del podcast ‘Passa dal Bsmt’ condotto da Gianluca Gazzoli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: formula - futuro
La sfida tra auto del futuro. L’eco bolide di Unimore sul podio della Formula Student
Kolo Muani Juve, i bianconeri accelerano e vogliono riportarlo a Torino a prescindere dal futuro di Vlahovic! Formula, cifre e tutti i dettagli dell’affare che si sta scaldando
Nico Gonzalez Juve, si studia la formula per la cessione dell’argentino: l’Atletico Madrid fa sul serio ma… Cosa filtra sul suo futuro
Mohammed Ben Sulayem – Il futuro tra Cadillac, Europa e Africa Il numero 1 della FIA si è aperto sul futuro che attende la Formula 1 e sulle numerose sfide che dovrà affrontare anche considerando l'incognita di Liberty Media #F1 Vai al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#F1 #FUnoAT #AzerbaijanGP Riunione accesa all’interno della fabbrica #McLaren per chiarire le ragioni dello swap a #Monza. #Piastri non è più sicuro che obbedirà a un futuro ordine di squadra se si giocherà la vittoria con #Norris ?@berrageiz - X Vai su X
Ci sono due nuove strade per il futuro di Christian Horner in Formula 1 - Christian Horner ha due strade da percorrere: da un lato ci sono varie chance di unirsi a un team esistente, dall'altro una ... Lo riporta formulapassion.it
F1 | Ipotesi griglia invertita, Leclerc: “La Formula 1 deve rimanere così com’è, non bisogna reinventare nulla” - Il monegasco ritiene che un'eventuale introduzione della griglia invertita in Formula 1 sia un elemento che andrebbe a cozzare con la storia della cate ... Come scrive f1grandprix.motorionline.com