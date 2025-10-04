Formazioni ufficiali Inter Women Ternana le scelte ufficiali di Piovani per l’esordio contro la squadra umbra

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Ternana, quale sarà l’undici di partenza delle nerazzurre nella sfida odierna contro le rossoverdi. L’attesa è finalmente finita: oggi l’ Inter Women scende in campo per l’inizio della Serie A femminile 20252026, affrontando la neopromossa Ternana nell’esordio stagionale. La partita si giocherà alle 12:30 presso l’ Arena Civica Gianni Brera, una sfida che rappresenta un primo passo importante per le nerazzurre, pronte a dare il massimo per confermare il loro valore e ambire alle posizioni più alte della classifica. Gianpiero Piovani, tecnico dell’ Inter Women, ha scelto il 3-4-1-2 come modulo per il match contro la Ternana. 🔗 Leggi su Internews24.com

formazioni ufficiali inter women ternana le scelte ufficiali di piovani per l8217esordio contro la squadra umbra

