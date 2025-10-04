Formazioni ufficiali Inter Cremonese le scelte di Chivu e Nicola | ecco chi gioca con Lautaro in attacco!

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Cremonese: le scelte di Cristian Chivu e Davide Nicola per la partita valida per il 6° turno di Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter Cremonese, sfida delle ore 18:00 valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Cristian Chivu si trovano al quinto posto in classifica a 9 punti e sono reduci dal successo ottenuto per 0 a 2 contro il Cagliari nello scorso turno. La Cremonese di Davide Nicola si trova invece al settimo posto in classifica, anch’essa con 9 punti, ed è reduce dal pareggio ottenuto per 1 a 1 contro il Como. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Cremonese, le scelte di Chivu e Nicola: ecco chi gioca con Lautaro in attacco!

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Formazioni ufficiali Chelsea PSG, le scelte dei tecnici

LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin

Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Sarri si gioca la carta Pedro, Baroni con Vlasic dal 1' - X Vai su X

Arrivate anche le formazioni ufficiali per Parma-Lecce Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook

Formazioni ufficiali Inter-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, Pio Esposito e Vardy - Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l'Inter sarà nuovamente impegnata in casa per affrontare questa volta la Cremonese di Davide Nicola, gara in programma sabato 4 ottobre all ... Scrive msn.com

Inter-Cremonese, le formazioni ufficiali: Bonny in coppia con Lautaro - Inter e Cremonese si affrontano nella 6ª giornata di Serie A: le formazioni ufficiali delle due squadre Si avvicina la fine della prima parte di stagione per Inter, Cremonese e le altre squadre ... gianlucadimarzio.com scrive