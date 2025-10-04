Formazioni ufficiali Inter Cremonese ecco le scelte dei due allenatori
Formazioni ufficiali Inter Cremonese, le scelte in vista della sfida tra nerazzurri e biancorossi. Le ultimissime notizie Inter – Cremonese, le formazioni ufficiali Alle ore 18:00 andrà in scena la sfida valida per la 6ª giornata di Serie A 202526 tra Inter e Cremonese. La squadra di Cristian Chivu, attualmente quinta in classifica con 9 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Formazioni ufficiali Chelsea PSG, le scelte dei tecnici
LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin
Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Sarri si gioca la carta Pedro, Baroni con Vlasic dal 1' - X Vai su X
Arrivate anche le formazioni ufficiali per Parma-Lecce Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook
Le formazioni ufficiali di Inter-Cremonese (Serie A) - 2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Johnsen, Sanabria. Da msn.com
Inter-Cremonese, le formazioni ufficiali: la scelta di Chivu in attacco - Le formazioni ufficiali in vista del match che vedrà i nerazzurri impegnati per la gara valida per la sesta giornata di Serie A. Scrive spaziointer.it