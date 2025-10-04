Formazioni ufficiali Avellino vs Mantova | punti pesanti al Partenio
Biancolino sceglie di rilanciare Simic in difesa, lasciando fuori Enrici. Sulla corsia sinistra spazio a Cagnano. In attacco confermata la coppia formata da Lescano e Biasci, supportati alle loro spalle da Insigne.Avellino-Mantova (ore 15)AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Formazioni ufficiali Chelsea PSG, le scelte dei tecnici
LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin
LIVE - Femminile, #RomaParma: le formazioni ufficiali della sfida #ASRoma #ASRomaFemminile - X Vai su X
Roma-Lille, le formazioni ufficiali: Ferguson e Pellegrini dall'inizio. Mancini in panchina. - facebook.com Vai su Facebook
Padova-Avellino, le formazioni ufficiali: Biancolini sceglie Lescano con Biasci - Avellino, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie B. Da m.tuttomercatoweb.com
Carrarese–Avellino: le formazioni ufficiali - 1): Bleve; Imperiale, Salamon, Ruggeri; Bouah, Zuelli, Hasa, Cicconi; Bozhanaj, Sekulov; Abiuso. Scrive today.it